Ook Joop Zoetemelk en Tom Dumoulin rijden virtuele toerversie van Amstel Gold Race donderdag 16 april 2020 om 18:18

Dinsdag berichtten we al over de virtuele toerversie van de Amstel Gold Race. Leo van Vliet, koersdirecteur van de echte klassieker, is er ondertussen in geslaagd een pak bekende namen aan de start te krijgen.

Volgens Nu.nl zijn Tom Dumoulin, Suzanne Schulting en Joop Zoetemelk de drie grootste namen aan de start. Die laatste is ondertussen overigens 73, maar de oud-Tourwinnaar waagt zich zondag toch aan de 26 kilometer lange trip op de hometrainer. Schulting is olympisch kampioene shorttrack op de 1.000 meter. Met Sjinkie Knegt, Yara van den Kerkhof, Lara van Ruiven, Rianne de Vries, Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf komen trouwen nog een aantal shorttrackers aan de start.

Daarnaast noteren we ook de namen van (oud-)renners Wout Poels, Niki Terpstra, Greg Van Avermaet, Koen de Kort, Bram Tankink, Marianne Vos, Jeanne Korevaar en Sabrina Stultiens, net als prominenten uit andere sporten. Zo doen baanwielrenner Jeffrey Hoogland, pararenner Jetze Plat, BMX’er Niek Kimmann en zeilster Lilian de Geus mee.

De digitale editie van de Amstel Gold Race is een toertocht van 26 kilometer lang en bevat de beklimmingen van de Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg, Keutenberg en als klapstuk de Cauberg in Valkenburg. Er zijn drie starttijden: 11.00, 12.00 of 13.00 uur.