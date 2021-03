Ook Jhonatan Narváez houdt polsbreuk over aan E3 Classic

Net als Fernando Gaviria heeft Jhonatan Narváez een polsbreuk opgelopen bij hun valpartij in de E3 Saxo Bank Classic. Op weg naar de beklimming van La Houppe viel Narváez, waarna Gaviria over hem heen buitelde. Beide renners moesten vroegtijdig de koers verlaten.

“We hadden meteen door dat er wel iets ernstigs aan de hand was”, vertelde Servais Knaven, die in de E3 Classic in de ploegauto van INEOS Grenadiers zat, in Belgische media. “Narváez geeft niet al te gauw op. Onderzoek in het ziekenhuis leerde ons dat hij bij die valpartij een breuk heeft opgelopen in de linkerpols.”

De Ecuadoraan moet daardoor klassiekers als Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen aan zich voorbij laten gaan. “Twee wedstrijden waarin hij hoopte te schitteren. Hij is ook mentaal aangedaan door deze blessure, want hij weet dat zijn voorjaar er door die domme val meteen opzit”, aldus Knaven.