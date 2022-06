Ook Jetse Bol laat NK Wielrennen in Drenthe schieten

Jetse Bol zal niet deelnemen aan het NK Wielrennen in Drenthe, over anderhalve week. Dat liet de 32-jarige wielrenner na afloop van de ZLM-Tour weten aan WielerFlits. De wedstrijd om de rood-wit-blauwe trui past niet in zijn schema, zo zegt de renner Burgos-BH. De Noord-Hollander reed in 2016 naar een negende plek op Brouwersdam, zijn beste NK-resultaat ooit.

Met een Vuelta in het verschiet zou Bol naar eigen zeggen te lang van huis zijn. “Normaal gesproken is de ZLM Tour een weekje later, waardoor ik nog in Nederland zou kunnen blijven. Maar om nu twee weken in Nederland te blijven en daarna meteen op hoogtestage te gaan, dat is te veel. Dan ben ik bijna twee maanden non-stop weg”, vertelt de in Girona wonende renner.

Daarnaast zou Burgos-BH de NK-trip niet financieel steunen. “Het is lastig als eenmansformatie”, geeft de drievoudig Olympia’s Tour-winnaar nog mee. “Ik ben dan mijn eigen vakantie aan het betalen, terwijl het niet eens vakantie is”, gooit hij er een mooie anekdote in. Ploeg- en landgenoot Alex Molenaar gaf ook aan dat hij het NK aan zich voorbij laat gaan. Ook hij woont in Spanje.

ZLM Tour

Over de ZLM Tour zelf had Bol ook nog wel wat te zeggen. Zijn Spaanse ploeggenoten vonden het wel een keer leuk om vlakke etappes te rijden, al was de wind soms lastig: “Tja, we zijn niet meer gewend om zo in de wind te fietsen, maar daar leer je van en des te leuker was Limburg”, vertelde Bol, die het parcours liever anders had gezien: “Ik vond de ZLM Tour vroeger een leuker rondje, toen we nog door de Ardennen gingen. Het was nu wel heel erg vlak allemaal.”