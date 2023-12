donderdag 7 december 2023 om 14:12

Ook ambitieus op klimaatgebied: UAE Emirates wil tegen 2030 klimaatneutraal opereren

Niet alleen in de politiek houdt men zich bezig met het klimaatvraagstuk. Wielerteams denken ook steeds meer na over hun ecologische voetafdruk. UAE Emirates wil graag zijn steentje bijdragen aan een schonere wereld en streeft dan ook naar een ‘net-zero’ verbruik tegen 2030.

In het kader van de klimaattop in Dubai, die momenteel gehouden wordt, kondigde UAE Emirates woensdag al aan dat het in de toekomst klimaatneutraal wil opereren. “Voor ons draait het sinds dag één al om meer dan alleen het winnen van wielerwedstrijden. We willen graag veranderingen creëren en streven met onze partners naar een positieve sociale impact”, legt teammanager Mauro Gianetti uit.

“We realiseren ons dat we met enkele initiatieven op het gebied van gezondheid en welzijn al hebben gezorgd voor een bepaalde impact. Maar dit breiden we nu uit met het implementeren van een programma, zodat we CO2-neutraal kunnen opereren tegen eind 2030”, is de manager van de formatie uit de oliestaat ambitieus richting de komende jaren.

UCI-baas: “Wielrennen is nu niet duurzaam genoeg”

David Lappartient, de baas van de UCI, trok in oktober al aan de bel in gesprek met Cyclingweekly. Zijn boodschap? Het wielrennen moet duurzamer worden. Volgens de Fransman gebeurt er in de sport te weinig om het milieu te sparen. Hij stelt dat het wielrennen momenteel, op een duurzaamheidsschaal van één tot tien, een vier scoort.

Hij kwam ook met enkele voorstellen. “We moeten de WorldTour-kalender organiseren op een manier waarmee we onze emissies beperken, op een manier dat we niet om de maand van de ene kant van de planeet naar de andere kant gaan. Daarnaast vindt Lappartient dat er teveel verplaatsingen zijn in grote rondes, waarbij op rustdagen soms ook naar andere plekken gevlogen wordt.

Eerder liet de UCI-baas, ook in gesprek met Cycling Weekly, al weten dat WorldTeams hun uitstoot ook met 50% moeten verminderen voor 2030. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze hun licentie voor het hoogste niveau kwijtraken. “Dit zal een verplichte voorwaarde worden om een WorldTeam te zijn”, zei de Fransman toen.