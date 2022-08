Ontgoocheling bij Dylan Teuns na niet-selectie voor WK: “Geen rekening mee gehouden”

De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout presenteerde dinsdag zijn definitieve selectie voor het komende WK wielrennen in het Australische Wollongong. Een opvallende afwezige in de ploeg is Dylan Teuns. “Hier had ik geen rekening mee gehouden”, was de ontgoocheling bij de 30-jarige coureur groot.

Vanthourenhout rekent in Australië op kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. Ook Yves Lampaert, Jasper Stuyven, Nathan Van Hooydonck, Quinten Hermans, Pieter Serry en Stan Dewulf zijn erbij. Voor Teuns is er geen plek in de WK-selectie, ondanks zijn sterke voorjaar, met winst in de Waalse Pijl als sportieve uitschieter. De renner van Israel-Premier Tech werd gisteren op de hoogte gebracht. “De bondscoach zei dat hij minder goed nieuws had”, vertelt Teuns aan Sporza. “Het is redelijk hard binnengekomen.”

“Ik was natuurlijk bereid om in dienst te rijden van Wout en Remco”

Teuns kreeg naar eigen zeggen niet echt een reden voor zijn niet-selectie. “Ik zou niet van toepassing zijn bij de benodigdheden van de kopmannen. Zoiets heb ik als uitleg gekregen. Ik ben me er nochtans volledig van bewust dat er twee kopmannen zijn. En twee kopmannen is meer dan genoeg. Ik was natuurlijk bereid om in dienst te rijden van Wout en Remco. Ik had er geen rekening mee gehouden dat ik niet geselecteerd zou worden. Ik had ook gelezen dat ik zo goed als zeker was.”

“In mei had de bondscoach me nog gebeld en toen kreeg ik de bevestiging dat ik na een sterk voorjaar een certitude was in de selectie”, aldus Teuns. “Maar dan heb ik drie maanden niets meer gehoord. Misschien was ik er te gerust in. Of er iets is gebroken met de bondscoach? Hij heeft me laten weten dat hij niet ontevreden was over mijn vorige selecties. We blijven dus op dezelfde lijn staan. Of ik zal kijken naar het WK? Misschien de laatste 10 kilometer, maar zeker niet de hele dag.”