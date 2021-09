Ontgoochelde Wout van Aert: “Ik had geen superbenen”

Geen regenboogtrui, zelfs geen podiumplaats voor de Belgen. Een anticlimax na een spetterend WK. Topfavoriet Wout van Aert wond er na afloop geen doekjes om. “Dit is teleurstellend. Maar ik had vandaag niet de benen die ik wilde.”

Van Aert kreeg naar eigen zeggen al een eerste signaal op de laatste passage over de Smeysberg, waar hij niet meteen kon reageren op een aanval van Alaphilippe. “Maar daarna werd het parcours iets gemakkelijker, dus hoopte ik me te herzetten. De situatie in de koers was ook niet slecht. Maar in de plaatselijke rondes in Leuven liepen de benen helaas verder leeg”, zegt Van Aert.

Van Aert bracht Jasper Stuyven op de hoogte, in de hoop dat die voor eigen volk nog een podiumplaats kon pakken, maar dat lukte net niet. Stuyven werd vierde. “Jammer voor Jasper en voor de ploegmaats. De hele ploeg heeft het prima gedaan. Remco vervulde een mooie rol en ook de rest van het team nam haar verantwoordelijkheid, zelfs op een slimme manier vond ik. Dat maakt het extra teleurstellend dat ik de benen niet had.”

“Alaphilippe was met voorsprong de sterkste in koers”, ging Van Aert voort. “Hij is blijven demarreren tot er niemand meer kon volgen. En wat mezelf betreft… Ik ben ook maar een mens, zeker?” Tot slot gaf Van Aert nog mee onder de indruk te zijn van de sfeer in Leuven en omgeving. “Nog nooit meegemaakt. We konden zelfs niet communiceren door de muur van lawaai waar we doorfietsten.”