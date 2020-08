Ontgoochelde Caleb Ewan: “Lead-out was super, ik absoluut niét” maandag 17 augustus 2020 om 18:24

Geen twee op twee voor de Australiër Caleb Ewan in de Ronde van Wallonië. De Lotto Soudal-sprinter legde de schuld bij zichzelf. “Ik heb het helemaal niet goed gedaan. Ik zette te vroeg aan.”

Dat de tweede etappe lastiger was dan de rit van gisteren, begon Ewan zijn verhaal. “Maar we zijn die toch goed doorgekomen, en de lead-out van de ploegmaats was ook meer dan oké. Beter dan gisteren zelfs. Ik won dan wel, maar de lead-out was best nog wat rommelig. Vandaag viel er niets op aan te merken. Dat zijn goede signalen richting de Tour.”

“Maar in de laatste honderden meters heb ik het zelf verkwanseld. Toen ik mijn sprint inzette, merkte ik onmiddellijk dat ik te vroeg was begonnen. Dus hield ik even in, maar zo kon Arnaud (Démare, red) de jump maken en ik ben er niet meer in geslaagd nog verweer te bieden. Nu, hij is ook wel sterk momenteel. Dat had ik al gemerkt in Milaan-Turijn, waar hij me ook klopte.”