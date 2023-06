Ongenaakbaar! Leider López boekt derde ritzege in Vuelta a Colombia

Er staat in de Vuelta a Colombia voorlopig geen maat op Miguel Ángel López. De 29-jarige renner boekte vandaag, in de vierde etappe naar Ibagué, alweer zijn derde ritoverwinning. De coureur van Team Medellín-EPM verwees in een sprint Byron Guamá en Daniel Muñoz naar de meest ondankbare ereplaatsen.

De vierde etappe (de derde rit-in-lijn) van de Vuelta a Colombia was slechts 105,6 kilometer lang en speelde zich af in en rond de stad Ibagué. De renners moesten elf keer een lokale ronde afleggen, met telkens de nodige hoogtemeters. Ondanks de nodige aanvallen, kregen we na tweeënhalf uur koers toch een sprint om de overwinning.

En opnieuw ging de zege toch enigszins verrassend naar Miguel Ángel López. De oud-renner van Astana en Movistar, die tegenwoordig uitkomt voor het continentale Team Medellín-EPM, staat nu niet meteen te boek als een sprinter. Het is echter niet de eerste keer in deze Vuelta a Colombia dat López naar een ritzege weet te sprinten. Op dag twee was hij in een massasprint ook al te snel voor erkende rappe mannen als Johan Antonio Colon en Nelson Andrés Soto.

López, die al drie ritoverwinningen én een tweede plaats op zak heeft, heeft in het algemeen klassement nu al een voorsprong van 47 seconden op zijn ploeggenoot Fabio Duarte. En dan moeten de bergen, toch het terrein van López, nog komen…