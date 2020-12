Onderzoek naar hartproblemen bij Diego Ulissi

Diego Ulissi (31) staat de komende maanden langs de kant vanwege hartproblemen. De Italiaanse coureur van UAE Emirates ondergaat onderzoeken, omdat er een ontsteking in zijn hartspier is geconstateerd. Tijdens een reguliere test kreeg Ulissi last van hartritmestoornissen, die voorheen niet eerder waren voorgekomen.

UAE Emirates heeft daarop besloten om Ulissi voorlopig van de fiets te houden. Ploegdokter Michele De Grandi zegt dat de heuvelrenner onlangs reguliere checks deed bij de UCI en de ploeg. “Dat ging goed en hij voelde niets geks, maar toen we een onregelmatige hartslag vonden gingen we toch twijfelen. Twee nieuwe tests hebben geconcludeerd dat het myocarditis is”, aldus De Grandi.

“Myocarditis is een ontsteking van de hartspier. De ontsteking ontstaat meestal door een virus”, schrijft de Nederlandse Hartstichting. “Een enkele keer raakt het hart door de ontsteking erg beschadigd. Dan kunnen al binnen enkele weken na de koorts klachten van hartfalen of ritmestoornissen ontstaan. Als het hart licht beschadigd is, treden deze klachten soms pas veel later op. Myocarditis kan soms leiden tot de hartspierziekte cardiomyopathie.”

Ulissi wordt door UAE Emirates enkele maanden langs de kant gehouden om uit te rusten. In die periode zal zijn hart ook verder onderzocht worden. Afgelopen najaar won hij nog twee etappes in de Giro d’Italia.

‘Ik hoop dat deze pauze tijdelijk is’

“Ik kan mijn gevoel van angst en boosheid niet verbergen”, vertelt hij zelf. “Ik heb nooit een teken gehad hiervan en ik voelde mij altijd goed. Gelukkig reageerde de medische staf van de ploeg snel toen zij deze abnormale hartslag ontdekten. Ik zal nu een pauze ingelasten en ik hoop dat die tijdelijk is. Daarbij heeft mijn gezondheid prioriteit, want het leven eindigt niet met wielrennen.”

“Ik heb misschien mijn beste seizoen ooit achter de rug, met een consistente reeks van prestaties van januari tot oktober. Dat heeft bij ook een plek in de top-10 van de individuele UCI-ranking opgeleverd”, aldus Ulissi. “Maar nu zit ik in deze onverwachte situatie. Ik denk dat mijn gemoedstoestand voor iedereen begrijpelijk is.”