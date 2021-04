Omloop van de IJsseldelta gaat opnieuw niet door

De organisatie van de Omloop van de IJsseldelta heeft een streep gezet door de editie van 2021. Daardoor gaat de Nederlandse UCI-koers voor vrouwen voor het tweede jaar op rij niet door vanwege de coronacrisis.

De Salverda Omloop van de IJsseldelta (UCI 1.2) stond op de kalender voor zaterdag 5 juni. De eendagskoers maakte dit jaar deel uit van de KNWU Topcompetitie voor vrouwen. De organisatie heeft een latere datum in 2021 al uit het hoofd gezet; de focus gaat op een nieuwe uitgave in 2022.

Door de annulering is de Italiaanse Marta Tagliaferro (2019) nog altijd de laatste winnares van de koers met start en finish in Zwolle. De laatste Nederlandse naam op de erelijst is die van Lorena Wiebes. Zij was in 2018 de beste.