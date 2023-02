Omloop Het Nieuwsblad: Flynn vervangt Hvideberg bij Team DSM

Een dag voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad heeft Team DSM laten weten dat Jonas Hvideberg in de selectie wordt vervangen door Sean Flynn. De 22-jarige Flynn stond namens DSM ook al op de lijst voor Kuurne-Brussel-Kuurne.

Waarom Hvideberg toch niet van de partij is, is niet bekend. Mogelijk heeft het te maken met zijn valpartij in de tweede etappe van de Ronde van de Algarve vorige week. De Noor stapte na zijn crash direct uit de wedstrijd.

De rest van de DSM-ploeg voor de Omloop Het Nieuwsblad blijft ongewijzigd, met onder meer Nils Eekhoff en John Degenkolb aan het vertrek.