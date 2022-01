Olympia’s Tour start met ploegentijdrit in Hardenberg

Olympia’s Tour begint dit jaar met een ploegentijdrit in Hardenberg. De organisatie van de koers, die twee keer niet kon doorgaan vanwege de coronapandemie, maakte vandaag bekend dat de .2-wedstrijd op donderdag 17 maart in de Overijsselse gemeente van start gaat.

Het is niet voor het eerst dat Hardenberg Olympia’s Tour binnenhaalt. In 2005, 2006 en 2007 werd hier gesprint om de overwinning en in 2007 was de Overijsselse gemeente tevens het decor voor een individuele tijdrit. In 2017 ontving deze plaats voor het laatst een etappe van de Nederlandse etappekoers. Opvallend genoeg kreeg de vierde rit dat jaar niet één, maar twee winnaars. Omdat de jury na bestudering van de finishbeelden geen duidelijke winnaar kon aanwijzen, besloot zij om zowel Fabio Jakobsen als Gerben Thijssen tot winnaar uit te roepen.

Op 17 maart keert Olympia’s Tour dus terug naar Hardenberg met eerst een ploegentijdrit. Later die dag wordt in deze stad aan de Overijsselse Vecht ook een rit-in-lijn gehouden. Het volledige etappeschema van de ronde wordt binnenkort onthuld.