Oliviero Troia breekt sleutelbeen tijdens trainingsrit

UAE Emirates kan voorlopig geen beroep doen op Oliviero Troia, want de Italiaan heeft bij een valpartij tijdens een trainingsrit zijn sleutelbeen gebroken.

De 26-jarige Troia reed eerder deze maand nog de Ronde van Polen uit en was in voorbereiding op de Bretagne Classic-Ouest-France van aankomend weekend. Door de blessure ziet hij die Franse eendagskoers aan zijn neus voorbijgaan.

De WorldTour-ploeg uit de Emiraten laat weten dat uit onderzoek is gebleken dat een operatie niet nodig is voor Troia om de sleutelbeenbreuk te laten herstellen. De Italiaanse helper is bezig aan zijn vijfde seizoen dienst van UAE Emirates. Zijn huidige contract loopt eind 2022 af.