Oliver Naesen ziet winstkansen in voorjaar stijgen dankzij komst Van Avermaet

AG2R Citroën is een van de ploegen die flink op de schop is gegaan. Romain Bardet ging, maar met Greg van Avermaet en Bob Jungels werden ook twee nieuwe uithangborden aangetrokken. Oliver Naesen hoopt tijdens de klassiekers hiervan de vruchten te plukken. “Ik zal altijd iemand meehebben waarop ik kan vertrouwen.”

Naesen ziet zijn kansen in koersen als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix stijgen nu hij zijn goede vriend Van Avermaet aan zijn zijde krijgt. “We hadden allebei nood aan iemand om ons te helpen op de stukken tussen de hellingen. Andere teams zaten daar bijvoorbeeld met vijf in de finale en konden daardoor om de beurt aanvallen”, zegt de dertigjarige in gesprek met Sporza.

“Met iemand als Greg aan mijn zijde zou dat niet mogen gebeuren. Ik zal altijd iemand meehebben waarop ik kan vertrouwen. Ik heb nooit gezegd dat ik geen grote koersen kon winnen omdat ik niet in een sterke ploeg zat. Ik ben er al een paar keer dichtbij geweest en dit jaar gaat het een pak gemakkelijker zijn.”

“De beslissing valt vaak op het vlakke en daar moeten we nu met meer zitten. Sprinten tegen Wout van Aert of Mathieu van der Poel gaat niets veranderen met Greg erbij, maar het is wel gemakkelijker om de sprint te ontlopen met twee. Ik ben heel eerlijk als ik zeg dat ik voorlopig enkel het positieve zie in de komst van Greg Van Avermaet.”