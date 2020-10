Oliver Naesen: “Ik was wellicht de vierde beste in koers”

Oliver Naesen eindigde als zevende in de Ronde van Vlaanderen, maar misschien had de kopman van AG2R La Mondiale wel een podiumplaats verdiend. “Eigenlijk was de vierde beste renner in koers”, klonk het achteraf. “Na Van der Poel, van Aert en Alaphilippe.”

Naesen heeft perfect gepiekt naar de Ronde van Vlaanderen, zijn absolute hoofddoel van het seizoen. Hij bewees onderweg meermaals dat hij in orde was, maar om mee te doen voor de overwinning kwam de Oost-Vlaming toch tekort. “De drie beste renners reden voorop, hé”, vertelde hij achteraf.

“En wellicht was ik de vierde beste. Het scheelde geen haar om mee te zijn. Ik zag de aanval gebeuren. Maar ik heb die punch van die drie niet. Ik heb er daarna nog alles aan gedaan, ik heb alles geprobeerd wat binnen mijn mogelijkheden lag. Niets aan te doen en ik kan zeggen dat ik mezelf niets te verwijten had.”