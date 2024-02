Olav Kooij wint nipt in UAE Tour: “Ik wist niet of ik gewonnen had”

Olav Kooij heeft de vijfde etappe in de UAE Tour gewonnen. Hij versloeg Tim Merlier en Sam Welsford in een snelle sprint waarbij de fotofinish eraan te pas moest komen: “Ik wist niet of ik gewonnen had”.

Na zijn derde plek van gisteren, staat hij vandaag op de hoogste trede van het podium in de UAE Tour. “Ik ben natuurlijk erg blij. Ik wist niet of we gewonnen hadden, dus we moesten even wachten”, geeft de Nederlander aan in het flashinterview. Over de sprint van vandaag zegt de 22-jarige renner dat hij niet te vroeg op kop wilde komen vanwege de tegenwind. “Ik had het gevoel alsof ik wat van ver zat in de laatste kilometer. Maar ik kon het wiel van Mark Cavendish pakken en gelukkig liet hij ruimte voor mij om er uit te komen.”

De sprinter voor Visma | Lease a Bike geeft aan dat zijn vorm beter wordt. “Na de eerste twee sprints voelde ik me beter worden. Maar alles moet op zijn plek vallen om te winnen”, aldus Kooij. De Nederlander is blij met zijn overwinning op WorldTour-niveau tussen de grote mannen. “Het is een goede overwinning net als in Parijs-Nice afgelopen jaar”, geeft het sprintkanon aan.

Morgen staat nog een vlakke etappe op het programma in de UAE Tour. Wellicht biedt dit weer kansen voor de sprinters. Zondag sluit de rittenkoers af met een aankomst bergop op de Jebel Hafeet.