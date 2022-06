Olav Kooij wint laatste etappe ZLM Tour: “Perfect einde van een perfecte week”

Video

Olav Kooij schreef vandaag de ZLM Tour op zijn naam. De Nederlander, die eerder deze week al twee etappes bij mocht schrijven op zijn palmares, was ook de beste in de slotrit. “Een perfect eind van een perfecte week”, zegt de renner van Jumbo-Visma in het flashinterview na afloop.

Kooij geeft aan dat hij “op zich wel” bezig was met die derde ritzege, nadat hij de afgelopen twee dagen steeds net naast het dagsucces greep. “Het was al een geslaagde week en we wisten dat de eindzege voor het grijpen lag, als we niks geks deden. Uiteindelijk konden we de kers op de taart zetten.”

Naast drie etappes en het eindklassement pakte Kooij ook de winst in alle andere klassementen. “We koersen niet vaak in eigen land. Om dan zo’n week te draaien met z’n allen, is wel supermooi. Het was een behoorlijk speciale week. Met het hele team gingen we voor de eerste etappes en uiteindelijk dachten we ook aan het klassement. Een perfect einde van een perfecte week.”

‘Het was nog close’

Het Jachtluipaard van Numansdorp legt uit dat het nog een heel karwei was om de vroege vluchters terug te pakken. “Lars Boven doet dat al heel de week super goed en ook Jos van Emden hebben we daarna bijgezet. Daarna hebben Michel Heßmann en Tim van Dijke ons afgezet aan de laatste rotonde. Tosh Van der Sande en Mick van Dijke deden vervolgens de rest.”

In de sprint zat Kooij daardoor ideaal. “Toch werd ik een beetje verrast door Alexander Dalby. Hij ging ‘em vroeg aan, maar ik had nog net genoeg snelheid om er vlak voor de streep overheen te komen. Maar het werd nog close. Het is mooi dat een mix van ervaring en jonge gasten, die met de neuzen dezelfde kant op stonden. Dat heeft geresulteerd in drie etappes en de eindzege. Een supermooie week!”