Olav Kooij vijfde in lastige rit: “Een nieuwe stap in zijn ontwikkeling”

Olav Kooij eindigde in de vierde etappe van de Ronde van Polen als vijfde. Dat was boven verwachting, want bij Jumbo-Visma gingen ze er vanuit dat de jonge sprinter de finale niet zou overleven. “Voor de etappe dachten we dat dit einde te moeilijk voor een pure sprinter als Olav zou zijn”, aldus ploegleider Maarten Wynants.

Hoewel de Nederlandse ploeg ook nog Mike Teunissen tot zijn beschikking had, werd uiteindelijk toch de kaart Kooij getrokken. “Olav zei dat hij zich goed voelde. Dat is waarom we net voor het einde besloten op hem te gokken. Het getuigt van groot talent dat hij mee kan doen om het podium tot het einde van de wedstrijd. Het is een nieuwe stap in zijn ontwikkeling”, zegt Wynants over Kooij, die zaterdag de openingsrit van de Ronde van Polen won.

“Niet alles verliep uiteindelijk vlekkeloos voor ons team”, kijkt Wynants terug op de finale, waarin Tosh Van der Sande betrokken was bij een valpartij. “Op het eerste gezicht heeft hij wat blauwe plekken en schaafwonden. We zullen later moeten zien wat de exacte gevolgen zijn. Dat ongeluk verstoorde onze sprintvoorbereiding. Daarom is het heel mooi dat Olav alsnog vijfde wordt bij een finish als deze.”