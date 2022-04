Olav Kooij sprint naar zege in Circuit Cycliste Sarthe

Olav Kooij heeft de tweede rit in het Circuit de la Sarthe gewonnen. De jonge Nederlander bleek in finishplaats Le Lude de rapste te zijn.

Het Circuit de la Sarthe ging woensdag verder met een nieuwe rit die op het lijf geschreven leek te zijn van oud-wereldkampioen Mads Pedersen. De Deen won dinsdag al de openingsrit en is de huidige leider in de Franse rittenkoers.

Voordat Pedersen mogelijk zijn spurtbenen mocht loslaten in Le Lude, reed er eerst nog een gevaarlijke groep weg met zes renners weg uit het peloton. Pierre Rolland was van hen de bekendste, ook Mattia Bais moet als vluchtkoning uit de Giro d’Italia een belletje laten rinkelen. Verder nog: Antoine Berlin, Mael Guegan, Marco Tizza en Thibault Guernalec.

Maldonado en Gougeard zorgen voor gevaarlijke situatie, maar sprintteams op hun hoede

Hun maximale voorsprong bedroeg vier minuten. Toen deze op anderhalf uur voor het einde was teruggelopen tot een minuut, besloten hardrijders Anthony Maldonado en Alexis Gougeard de oversteek te maken.

De sprintersploegen zagen echter het gevaar in, en met nog minder dan tien kilometer te gaan werden alle koplopers ingerekend. De sprinters konden vervolgens hun lol op: onder meer Pedersen zagen we zich in de slotfase naar voren wurmen, maar hij was vandaag niet bestand tegen het sprintgeweld van Kooij, die na vele ereplaatsen dit jaar zijn eerste zege boekte.