zondag 10 september 2023 om 20:08

Olav Kooij: “Normaal gezien maak ik volgend jaar mijn debuut in de Giro of de Vuelta”

Ride Olav Kooij was afgelopen week een van de smaakmakers van de Tour of Britain. De 21-jarige sprinter van Jumbo-Visma won de eerste vier ritten, won het puntenklassement en zag ploeggenoot Wout van Aert het eindklassement winnen. In korte etappekoersen is Kooij tot dusver zeer succesvol, maar zijn debuut in een grote ronde moet hij nog maken. In de nieuwe najaarseditie van RIDE Magazine vertelt Kooij te verwachten dat hier volgend jaar verandering in komt.

“Normaal gezien maak ik volgend jaar mijn debuut in de Giro of de Vuelta”, vertelt Kooij. “Dat is iets waar ik heel erg naar uitkijk. Ik heb een mooi programma en krijg ook alle vertrouwen vanuit de ploeg. Bij mijn keuze om bij Jumbo-Visma te blijven heb ik vooral gekeken naar hoe ik me bij deze ploeg de komende jaren verder kan ontwikkelen.”

De sprinter kon afgelopen zomer rekenen op de interesse van vrijwel alle topploegen. Desalniettemin bleef hij bij Jumbo-Visma.”Het was voor mij geen must om volgend jaar in de Tour de France te starten. Ik ben pas bijna 22 en moet nog leren wat het betekent om in een grote ronde te rijden. Ik denk dat je niet te hard van stapel moet lopen om hoe dan ook in de Tour te starten. Er zijn nog genoeg andere mooie doelen om eerst te behalen.”

Klassiekerspecialist

Kooij – die dit jaar onder meer startte in Gent-Wevelgem en Classic Brugge-De Panne – ziet zichzelf niet uitgroeien tot een renner die in de monumenten mee gaat strijden voor de winst. “Ik voelde dat ik als sprinterstype ook iets lastigere wedstrijden aankan en daar de komende jaren mee kan doen voor de winst. Er is echter nog een groot verschil tussen deze klassiekers en de monumenten.”

“Ik zie mezelf de overstap naar die grote klassiekers niet heel snel maken. Ik denk dat ik altijd een sprinter zal blijven. Er is echter wel een aantal klassiekers die de sprinters net wel of net niet aankunnen. Dat zijn wedstrijden waar ik me graag op wil richten en die ik hopelijk ooit kan winnen.”