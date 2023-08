Olav Kooij niet alleen sprinter, maar ook klassementskopman van Jumbo-Visma in Renewi Tour

ZLM Tour

Kooij won de ZLM Tour zowel in 2022 als 2023. “Natuurlijk mogen we het deelnemersveld van de Renewi Tour niet met de ZLM Tour vergelijken, maar het zou mij niet verbazen als Olav ook in de zwaardere ritten mee kan doen voor een goede klassering. We zullen per dag moeten bekijken hoe hij ervoor staat en anders hebben we met Tobias en Mick nog twee goede renners die we kunnen uitspelen in het klassement. Maar onze prioriteit ligt bij Olav.”

Naast Kooij staan ook Edoardo Affini, Tosh Van der Sande, Tobias Foss, Timo Roosen, Jos van Emden en Mick van Dijke voor Jumbo-Visma aan de start van de Renewi Tour.