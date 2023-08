zaterdag 26 augustus 2023 om 18:57

Olav Kooij na tweede plaats: “Ik geraakte te vaak uit positie”

Olav Kooij was héél dicht bij zijn eerste ritzege in de Renewi Tour. De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma moest alleen Sam Welsford laten voorgaan, met nog geen half wiel voorsprong. “Dit is een teleurstelling”, aldus de piepjonge Kooij op de ploegsite van Jumbo-Visma.

“Na het terugpakken van de vroege vlucht zaten we met het team lang in een goede positie. Daar zorgden Lennard Hofstede en Jos van Emden voor. In de slotfase raakten we elkaars wiel kwijt in de hectiek. Ik moest zelf enkele keren een inspanning leveren om weer in goede positie te geraken”, analyseerde Kooij de laatste kilometers van de rit.

Kooij moest van ver komen, maar deed wel nog mee om de knikkers. “Ik kon uiteindelijk nog een goede sprint rijden, maar kwam net tekort voor de overwinning. De tweede plaats is zeker niet slecht, maar je koopt er uiteindelijk niets voor. De benen zijn deze week goed. Daar put ik een hoop vertrouwen uit. Wellicht dat er morgen een nieuwe kans komt, maar we zullen met de ploeg bekijken wat dan het plan wordt.”

Ploegleider Maarten Wynants kwam met een gelijkaardige analyse. “De smalle straten zorgden voor de nodige hectiek. Het is balen dat we Edoardo Affini moesten missen in de finale, nadat hij zijn positie verloor omdat hij achter een valpartij zat. Olav moest daarom in de slotfase noodgedwongen smijten met zijn krachten. Hij was genoodzaakt zijn sprint vanuit het achterveld in te zetten, waardoor hij vermoedelijk nipt tekortschiet voor de overwinning.”