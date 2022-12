Olav Kooij maakt doel van Parijs-Nice, nog geen Tour de France in 2023

Olav Kooij zal in 2023 Parijs-Nice betwisten. Dat zei hij tijdens de ploegenpresentatie van Jumbo-Visma. De 21-jarige sprinter, die afgelopen seizoen twaalf zeges pakte, gaat nog niet naar de Tour de France.

“Ik wil blijven groeien. Die ruimte is er ook. We zoeken naar onderdelen om beter te worden en hopen dat te blijven verbeteren”, zei Kooij, vooraleer hij over zijn plannen voor de korte termijn sprak. “In het voorjaar zijn er wat kansen voor mij. Ik zal Parijs-Nice rijden. Dat zal een van mijn doelen worden in het voorjaar.”

Merijn Zeeman verwacht dat het realistisch is voor Kooij om op korte termijn te denken aan het winnen van etappes in de Tour de France. In 2023 zal dat zeker niet het geval zijn. Maar in 2024 is dat zeker een optie voor het Jachtluipaard van Numansdorp, laat Zeeman doorschemeren.

Jumbo-Visma maakte tijdens de ploegenpresentatie een deel van de selecties voor de Giro d’Italia en Tour de France bekend. Over de ploeg van de Vuelta a España kwam nog niks naar buiten. Of Kooij daar mogelijk zijn debuut in een grote ronde zal maken, is dus nog afwachten.

