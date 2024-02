maandag 12 februari 2024 om 17:19

Oier Lazkano moe, maar vooral blij na zege in Clásica Jaén: “Het was echt lastig”

Oier Lazkano won maandag op gedenkwaardige wijze de derde editie van de Clásica Jaén. De Spaanse kampioen van Movistar bleek na een dag in de aanval de sterkste vluchter en soleerde naar de overwinning, voor de Fransman Bastien Tronchon en Sloveen Jan Tratnik.

“Ik voel me goed. Ik ben blij, maar ook moe”, waren de eerste woorden van Lazkano in het flashinterview. “Er waren in het begin veel groepjes in de aanval. Ik vertrouwde erop dat ik in de goede ontsnapping zat, want er waren heel veel sterke renners mee. Ik ben blij dat ik op deze manier heb kunnen winnen.”

Lazkano was lange tijd op pad met Nicolas Prodhomme, maar hij wist de Fransman met een ultieme versnelling op de laatste gravelstrook nog overboord te kieperen. “Mijn eerste zege van het jaar, dat voelt echt lekker. Ik heb de afgelopen maanden hard gewerkt. Het was al fantastisch om in de Ronde van Burgos als Spaans kampioen te winnen. De koers van vandaag was wel echt lastig. Hopelijk wordt het nu eenvoudiger.”

Uitstekende start voor Movistar

Voor Lazkano is het dus zijn eerste overwinning van het nieuwe seizoen, maar voor zijn werkgever Movistar staat de teller inmiddels al op vier. Pelayo Sánchez (Trofeo Pollença-Port d’Andratx), Will Barta (slotetappe Ronde van Valencia) en Fernando Gaviria (openingsrit Vuelta Colombia) gingen Lazkano voor in de eerste koersweken van 2024.