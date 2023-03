Oier Lazkano verbaast vriend en vijand met tweede plek in Dwars Door Vlaanderen

Als er een prijs voor man van de wedstrijd is in Dwars Door Vlaanderen 2023, dan gaat die onherroepelijk naar Oier Lazkano. De 23-jarige Bask van Movistar werd tweede achter Christophe Laporte, nadat hij heel de dag overleefd had in de vroeg vlucht. In de finale koerste hij mee met de besten in de wedstrijd en werd Lazkano alsnog tweede.

De Spanjaard bleef samen met klassiekerspecialist Alexander Kristoff over vanuit de vroege vlucht. In het laatste wedstrijduur maakte Lazkano al een betere indruk dan de sterke en ervaren Noor, maar dat hij daarna de rest van de favorieten kon voorblijven was een daverende verrassing. “Ik denk dat niemand meer kracht over had in de finale”, legt hij uit. “De groep die ons achterop reed, was ook vermoeid.”

“Niemand had iets over”, zag de Spanjaard. “Jumbo-Visma doet het wel opnieuw fantastisch, zij rijden een supersterk voorjaar en spelen hun kaarten erg goed. Ikzelf heb me enorm verbaasd. Ik heb hier altijd naar uitgekeken. De Vlaamse klassiekers zijn prachtig, ik keek ze vroeger altijd op tv en genoot daar altijd van. Deze prestatie is echt waanzinnig, ik ben er erg trots op!”

Toch blijft Lazkano nuchter na zijn podiumplek. “Ik ben zeker geen nieuwe sensatie, ik ben ook nog altijd maar 23 jaar jong. We hebben een goede ploeg voor de klassiekers, met ook Iván García. Maar podium rijden in dit soort klassiekers is voor Spanjaarden wel speciaal. Zo vaak komt dat niet voor. Maar deze koersen leven steeds meer bij ons. Hopelijk krijgen we in de toekomst meer Spanjaarden die het hier goed doen.”