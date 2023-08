Officieel: Warren Barguil keert terug op oude nest bij Team dsm-firmenich

Het gerucht ging al langer, maar nu is het officieel: Warren Barguil rijdt vanaf 2024 voor Team dsm-firmenich. De Fransman, die in het verleden ook al voor de ploeg van Iwan Spekenbrink reed, heeft een contract getekend tot eind 2026. Hij komt over van Arkéa-Samsic.

Barguil werd in 2013 prof bij Argos-Shimano, een van de voorgangers van Team dsm-firmenich. Hij bleef daarna tot en met 2017 bij de ploeg, die in die tijd de namen Giant-Shimano, Giant-Alpecin en Sunweb droeg. Vooral in zijn laatste jaar bij Iwan Spekenbrink was Barguil zeer succesvol: hij won toen twee etappes en de bolletjestrui in de Tour.

Conflict

Door een conflict met de teamleiding kwam er na 2017 een einde aan de samenwerking. In de Vuelta a Espana van dat jaar werd hij na zeven ritten uit de wedstrijd gehaald. De Fransman was niet bereid te knechten voor zijn kopman Wilco Kelderman. “Barguil heeft duidelijk gemaakt dat zijn koerswijze niet in overeenstemming was met de doelen van de ploeg. Hierdoor konden wij niet anders dan dit besluit te nemen”, liet de ploeg destijds weten.

Barguil reageerde teleurgesteld maar begripvol. “Het is teleurstellend om naar huis te moeten, maar dit is een besluit van het team en dat moet ik accepteren.” In 2018 vertrok hij naar Fortuneo-Samsic, dat vanaf 2019 Arkéa-Samsic heet.

Terugkeer

Nu keert Barguil dus terug bij de ploeg van Iwan Spekenbrink. “Ik heb altijd goed contact gehouden met de ploeg nadat ik vertrok”, zegt hij in een persbericht van Team dsm-firmenich. “Toen de kans kwam om terug te keren, hebben we heel goede gesprekken gehad over wat we elkaar kunnen brengen de komende seizoenen. Ik heb hier ervaring en geweldige herinneringen, dus ik weet hoe het is om onderdeel van het team te zijn. Ik geloof er sterk in dat dit een geweldige omgeving is om het uiterste uit mezelf te halen.”

“De belangrijkste reden om de stap te maken, is dat ik enkele jaren wil wijden aan de beste versie van mezelf worden. Met dat in het achterhoofd, was het een vrij snelle en gemakkelijke beslissing om terug te keren bij Team dsm-firmenich. Ik kijk er naar uit om volgend jaar bekende gezichten terug te zien en enkele nieuwe mensen te ontmoeten.”

Rudi Kemna, coach bij Team dsm-firmenich, kijkt uit naar de terugkeer van Barguil. “We geloven dat hij nog steeds veel potentieel heeft en dat we met hem voor resultaten kunnen gaan in heuvelachtige eendagswedstrijden en rittenkoersen van een week. Daarnaast brengt Warren zijn eigen ervaring mee en zal hij als rolmodel voor de jongere leden van de klassementskern. Ook zal hij in rittenkoers goed ondersteunend werk kunnen verrichten.”

2023

De inmiddels 31-jarige Barguil reed dit jaar zowel de Giro d’Italia als de Tour de France, maar wist geen ritten te winnen. Wel was hij veel in de aanval te zien en behaalde hij verschillende ereplaatsen. Zo werd Wawa nog zesde in de laatste bergrit van de Ronde van Frankrijk naar Le Markstein. In het voorjaar eindigde hij als tiende in de Waalse Pijl.