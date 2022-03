O’Connor soleert naar winst in Catalonië: “Vertrouwen dat ik eindzege kan pakken”

Ben O’Connor was de enige die in de derde rit van de Volta a Catalunya 2022 een serieuze aanval kon plaatsen. Op de slotklim naar La Molina stond de wind pal tegen, waardoor demarrages geen sinecure waren. De kopman van AG2R Citroën begon er al vroeg aan, maar kreeg niemand mee. “Gelukkig kon ik het volhouden”, zegt hij in het flashinterview na afloop.

De 26-jarige nummer vier uit de jongste Tour de France was dan ook in zijn nopjes met zijn zege. “Ik heb een lastige maand achter de rug, omdat ik erg ziek ben geweest. Om dan terug te keren en meteen te winnen, is geweldig! Ieder jaar stel ik mezelf ten doel om ergens te winnen, dus het is mooi dat me dat nu al zo vroeg in het jaar lukt”, lacht de Australiër.

“Ik had veel vertrouwen na de eerste twee ritten, omdat ik weet dat ik in vorm ben”, gaat hij verder. “La Molina is een klim die me goed ligt. Een solo had ik door de tegenwind niet verwacht, ik had gehoopt dat er een aantal mannen zouden meeglippen. Uiteindelijk moest ik het zelf opknappen en had ik het geluk dat ik kon volhouden.”

De klimmer draagt nu ook de leiderstrui en ziet zichzelf niet snel capituleren. “Ik denk dat ik me hier in de bergen goed staande kan houden. Ik moet donderdag (wanneer de volgende bergrit wacht, red.) slim zijn en kijken wie er gaat aanvallen. Ik heb niet gezien wat er achter me gebeurde, maar ik denk wel dat het aan andere teams is om de koers hard te maken.”

Ook voor het vervolg van de Ronde van Catalonië is hij bijzonder hoopvol. Sterker nog: O’Connor denkt zelfs aan winnen. “Dit is een tricky koers. Ik weet dat er in die laatste rit in Barcelona ook altijd gekke dingen kunnen gebeuren, dat is een zware etappe. Maar ik ga mijn best doen en ik heb er vertrouwen in dat ik de eindzege kan veiligstellen.”