Nys over eerste grote ronde Evenepoel: “In staat om op het podium te eindigen” zaterdag 18 januari 2020 om 17:10

Sven Nys denkt dat Remco Evenepoel in staat is om op het podium te eindigen van zijn eerste grote ronde, de Giro d’Italia. “Voor mij is Remco een podiumkandidaat. Misschien is dat een risicovolle uitspraak, maar ik denk dat hij het in zich heeft.”

“Wat goed is, komt snel. Dat was bij Tom Boonen ook het geval en bij Remco zie ik dat ook. Hij is een fenomeen, eentje dat we op dat vlak de laatste jaren niet meer gezien hebben. Als je ziet hoe hij dat tijdrijden onder de knie heeft en daar ook bij de grote jongens truien pakt”, gaat Nys verder tegen Sporza.

Daarom denkt de oud-wereldkampioen veldrijden ook dat Evenepoel het ver kan schoppen in zijn eerste Giro d’Italia. “Hij kan ook klimmen zoals de besten en heeft ook die explosiviteit. Misschien kan hij ook nog vanuit een underdogpositie starten. Met de flair die hij heeft, kan hij heel ver komen.”

“Remco is stilaan een voorbeeld geworden voor heel veel andere jonge renners”, concludeert Nys. “Hij zit qua kunnen zeker nog niet op zijn limiet.”