Kaden Groves heeft de derde etappe in de Herald Sun Tour (2.1) 2020 op zijn naam geschreven. In de straten van Wangaratta was de 21-jarige Australiër sneller dan generatiegenoot Alberto Dainese. Beiden waren vorig jaar nog ploeggenoot bij opleidingsploeg SEG Racing Academy. Mihkel Räim werd derde, terwijl Jai Hindley de leiderstrui behoudt.

