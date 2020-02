NTT ziet Stefan de Bod en Jay Thomson met blessures afhaken in UAE Tour

NTT Pro Cycling ging vandaag met twee renners minder van start in de vierde etappe van de UAE Tour. Stefan de Bod en Jay Thomson waren gisteren betrokken bij een valpartij, waarbij zij beiden een breuk in de pols opliepen.

De Bod en Thomson gingen al vroeg in de derde etappe onderuit. Hoewel ze de finish op Jebel Hafeet wisten te bereiken (De Bod zelfs als vijftiende), werd naderhand bij beide renners een scaphoïdfractuur vastgesteld. Eerst bij Thomson, bij wie gipsverband werd aangebracht. De Zuid-Afrikaan reisde vervolgens al naar huis om daar verder behandeld te worden. “Mogelijk ondergaat hij een operatie om het genezingsproces te versnellen”, aldus ploegarts Piet Daneels.

Vanochtend zag NTT Pro Cycling ook De Bod, na Domenico Pozzovivo de best geklasseerde renner van de ploeg, wegvallen. “Op weg naar de slotklim was ik echt aan het worstelen. Ik kon mijn stuur niet vasthouden en kon amper remmen”, zei de Zuid-Afrikaanse renner voor de etappe. “Op de klim daalde de adrenaline in en voelde ik me goed tot aan de finish. Vanochtend deed ik echter een testritje en kon ik niet remmen. Hopelijk is het niet iets serieus.”

Vanmiddag liet De Bod op social media opnieuw van zich horen en bevestigde hij zijn scaphoïdfractuur.

Yesterday I was involved in a crash about 120km from the finish. My form is good so I kept on fighting till the end. With 14th on GC after the stage I'm really disappointed not to start stage 4 due to a fractured scaphoid.

Thank you all for the messages and support

📸@gettysport pic.twitter.com/eHYmqSrHD4

— Stefan de Bod (@StefandBd) February 26, 2020