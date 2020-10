‘NTT Pro Cycling kan mogelijk toch door in 2021’

Er lijkt licht aan het einde van de tunnel voor NTT Pro Cycling. Volgens La Gazzetta dello Sport en Het Nieuwsblad zijn er concrete signalen dat ploegbaas Doug Ryder een nieuwe hoofdsponsor vindt waarmee het WorldTour-team verder kan in 2021.

De Italiaanse sportkrant verwacht de komende dagen meer nieuws te krijgen over de toekomst van NTT. De Zuid-Afrikaanse ploeg kreeg vorige maand te horen dat de hoofdsponsor na dit jaar niet doorgaat. Over de toekomst van het team was al enige tijd onzekerheid.

Op dit moment herbergt de selectie van NTT vijf renners die voor 2021 een contract hebben: Domenico Pozzovivo, Victor Campenaerts, Samuele Battistella, Matteo Sobrero en Dylan Sunderland. De rest heeft een aflopend contract.

NTT Pro Cycling beleefde woensdag een hoogdag in de Giro d’Italia: de Australische klimmer Ben O’Connor wist de bergetappe naar Madonna di Campiglio te winnen, nadat hij een dag eerder nog tweede was geworden.