Nové Město: Mexicaan Gerardo Ulloa wint verrassend de shorttrack dinsdag 29 september 2020 om 18:20

Gerardo Ulloa heeft verrassend de shorttrackrace achter zijn naam gezet tijdens de Wereldbeker mountainbike in Tsjechië. Na een modderkoers bleef de Mexicaan Victor Koretzky de baas in de eindsprint. Milan Vader finishte na een sterke wedstrijd als dertiende.

Nové Město na Moravě is deze week het decor van de enige twee Wereldbekers mountainbike dit seizoen. Mathieu van der Poel, vorig jaar winnaar van de Wereldbeker in Nové Město na Moravě, is er niet bij omdat hij momenteel op de weg actief is. Toppers als achtvoudig wereldkampioen Nino Schurter, Henrique Avancini en Gerhard Kerschbaumer gingen wel van start op het drassige parcours, net als de kersverse Nederlandse kampioen Milan Vader.

In de wedstrijd over acht ronden had de Franse kampioen Jordan Sarrou de beste start, maar de Roemeen Vlad Dascalu sloot aan en ook wereldkampioen Nino Schurter schoof mee. In de eerste ronden bepaalde met name de Pool Bartlomiej Wawak mee het tempo, terwijl Milan Vader goed mee draaide in de kop van de wedstrijd. Nog in de eerste koershelft werden snelle starter Sarrou en Lars Forster opgehouden doordat de fietsen in elkaar haakten.

Schurter zakt terug

Opvallend was ook dat Schurter terugzakte gaandeweg de wedstrijd. De Zwitser had al vaker aangegeven dat de natte omstandigheden niet erg aan hem zijn besteed. Maar ook Henrique Avancini verloor de aansluiting met de kop. De Braziliaan ging onderuit op een van de glibberige bultjes, waar ook Eva Lechner in de vrouwenwedstrijd ten val kwam. Uiteindelijk moest ook bij de mannen een sprint de beslissing brengen.

In de laatste ronde trok Victor Koretzky stevig door en draaide als eerste het laatste rechte stuk op. De Fransman ging voluit, maar werd nog bijgehaald door Gerardo Ulloa die de langste adem had. Koretzky werd tweede, zijn landgenoot Maxime Marotte derde. Donderdag worden in Nové Město na Moravě de crosscountrywedstrijden verreden. Om 12.20 uur zijn eerst de vrouwen aan de beurt, om 15.50 uur volgen de mannen.

Wereldbeker mountainbike 2020

Shorttrack mannen, Nové Město

1. Gerardo Ulloa in 20m15s

2. Victor Koretzky in z.t.

3. Maxime Marotte op 2s

4. Filippo Colombo op 2s

5. Maximilian Brandl op 2s