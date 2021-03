Nokere Koerse geeft boekhouding vrij: “Hopen schade te beperken”

Nokere Koerse heeft aan Het Nieuwsblad een kijkje gegeven in de boekhouding. Een jaar na de intrede van het coronavirus in onze samenleving is het nog steeds passen en meten voor de organisaties om de boekhouding op orde te krijgen. Hoe komt deze 1.Pro-wedstrijd rond? Antwoord: niet. Nokere Koerse hoopt de schade te beperken tot 50.000 euro.

Door de late afgelasting in 2020 kampte de organisatie voorafgaand aan de editie van dit jaar al met een flink negatief saldo. “Onze viptenten stonden er al en er waren al ontzettend veel kosten gemaakt. Totaal verlies: 220.000 euro. Uiteindelijk hebben we dat dankzij de loyaliteit van veel van onze partners en het aanpassen van sponsorcontracten ­kunnen terugbrengen tot 120.000 euro. Nog altijd een bittere pil”, klinkt het bij organisatoren Robrecht Bothuyne en Rony De Sloovere.

In 2021 moet dat beter, al zijn er nog veel onderzekerheden. Zoals bijvoorbeeld de inkomsten van viptenten en sponsoring. “Het grote probleem! Hier raakt corona aan het hart van het verdienmodel in de koers. Twee jaar geleden, bij onze laatste editie, begrootten we onze inkomsten in deze post nog op 386.500 euro. Wat blijft daarvan over nu we onze sponsors geen viparrangement kunnen aanbieden in ruil voor hun bijdrage?”

“We hebben een creatieve oplossing bedacht en zijn we in zee gegaan met de organisator van het BK wielrennen later dit jaar. Dat BK passeert op Nokereberg. Voor 10.000 euro hebben we het exclusieve recht gekocht om er viptenten te mogen plaatsen. De sponsors die we nu op onze eigen wedstrijden niet kunnen bedienen, hopen we in ruil voor hun steun aan Nokere Koerse dan een viparrangement te kunnen aanbieden. Een probleem: dat BK is op 20 juni. Welke coronamaatregelen zullen dan nog gelden? Mogen we überhaupt wel viptenten plaatsen? Hoeveel volk zal erin mogen? Allemaal hoogst onzeker. Maar dat we op deze post bijzonder veel geld inschieten, lijdt geen twijfel.”

Daarnaast is het organiseren van een wedstrijd ook nog eens een stuk duurder geworden. Denk aan de kosten voor meer seingevers, security, coronatesten en andere hygiënemaatregelen. Over seingevers: “Ze waren al moeilijk te vinden en dat is door ­corona alleen maar ­verergerd. Je vindt er steeds minder en als je ze vindt, vragen ze meer. We hebben er 400 nodig. Op twee jaar tijd zijn die kosten bijna verdrievoudigd. Van 6.000 naar 16.000 euro.”

Eindafrekening

Het is duidelijk dat het verlies van Nokere Koerse valt of staat met een succesvol BK in juni. Het zal nog geen sinecure worden om het verlies binnen de perken te houden. “Dit is goed voor één keer. Twee jaar geleden hadden we een sluitende begroting. Een half miljoen euro inkomsten, een half miljoen euro uitgaven. Waar we dit jaar zullen stranden, is onmogelijk te zeggen. Wat kunnen we nog aan vip-inkomsten recupereren op het BK later dit jaar? Moeten we bepaalde engagementen overdragen naar volgend jaar? We hopen het verlies dit jaar te kunnen beperken tot 50.000 euro. Maar het wordt kantje boordje.”

Overzicht Nokere Koerse

Inkomsten 2021

Subsidies overheden: 78.000 euro

Viptenten en sponsoring: 150.000 euro

Inkomsten die wegvallen in 2021:

Entreegeld Nokereberg: 10.000 euro

Viptenten en sponsoring: 236.500 euro

Randactiviteiten: 15.000 euro

Uitgaven 2021

Seingevers: 16.000 euro

Startgelden: 170.000 euro

Security: 3.000 euro

Coronatesten: 7.500 euro

Hygiënemaatregelen: 1.000 euro

Vergunningen: 26.900 euro

Prijzengeld: 23.460 euro

Televisiekosten: 35.000 euro

Publiciteit en drukwerk: 45.000

Speaker: 250 euro

Uitgaven die wegvallen in 2021:

Viptenten en catering: 145.000 euro