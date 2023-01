Nog meer kasseien in komende editie Danilith Nokere Koerse

De renners die dit jaar zullen deelnemen aan Danilith Nokere Koerse, krijgen onderweg nog meer kasseistroken voorgeschoteld. De mannen werken op woensdag 15 maart 24 kilometer aan kasseien af, de vrouwen meer dan 15 kilometer.

Nokere Koerse is dit jaar, op de Ronde van Vlaanderen na, de Vlaamse eendagskoers met de meeste kasseikilometers. De organisatie is al enkele jaren bezig om het parcours nog selectiever te maken en doet er nu dus een schepje bovenop. De finish ligt ook dit jaar weer op de top van Nokereberg, maar de parcoursbouwers kiezen uit veiligheidsoverwegingen wel voor een andere aanloop richting deze korte kasseienklim.

De organisatie kan ook dit jaar rekenen op de aanwezigheid van Tim Merlier en Lorena Wiebes, de regerende winnaars bij de mannen en vrouwen. Het is momenteel nog onduidelijk welke ploegen er allemaal aan de start zullen verschijnen. “Met meer en meer ploegen die op hoogtestage trekken, wordt het er niet eenvoudiger op om Worldtour-ploegen aan de start te krijgen. Maar we hebben goede hoop dat we ook dit keer een degelijk deelnemersveld hebben”, laat voorzitter Robrecht Bothuyne weten aan Het Nieuwsblad.

De organisatie van Nokere Koerse heeft zijn schaapjes financieel overigens op het droge voor de komende jaren, nu eventsponsor Danilith een nieuw contract heeft getekend voor vijf jaar.