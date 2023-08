Nog meer goed nieuws voor Luca Mozzato: Italiaan verlengt bij Arkéa-Samsic

Luca Mozzato snelde woensdag in de tweede etappe van de Tour du Limousin naar zijn eerste zege bij de beroepswielrenners, maar dat is nog niet alles. De 25-jarige Italiaan heeft vandaag namelijk ook zijn aflopende contract bij Arkéa-Samsic met nog eens twee seizoenen verlengd.

Mozzato is bezig aan zijn eerste seizoen voor de ploeg van manager Emmanuel Hubert, daarvoor kwam hij enkele jaren uit voor B&B Hotels-KTM. De rappe Italiaan wist de voorbije seizoenen al naar heel wat ereplaatsen te sprinten, maar moest toch erg lang wachten op zijn eerste profoverwinning. Gisteren was het dan eindelijk raak voor Mozzato: in de tweede rit van de Tour du Limousin rekende hij in een sprint af met zijn tegenstanders.

Mozzato was eerder dit jaar ook al vijfde in Le Samyn en zesde in de Route Adélie de Vitré en Rund um Köln. Ook stond hij dit seizoen weer aan de start van de Tour de France. De Italiaan wist ook zijn tweede Ronde van Frankrijk uit te rijden en reed zelfs naar vier top 10-klasseringen. Zijn beste uitslag behaalde hij in de rit naar Bordeaux. Mozzato werd vierde in de sprint, achter winnaar Jasper Philipsen, Mark Cavendish en Biniam Girmay.

Familie

Mozzato is ploegleider Emmanuel Hubert zeer dankbaar, nadat hij eind 2022 – na het klappen van het B&B-project – op zoek moest naar een andere werkgever. “Emmanuel nam toen contact op en bood me een contract aan. Ik werd vervolgens opgenomen in de Arkéa-Samsic-familie. Ik voel me op mijn plek, de samenwerking verloopt erg goed en ik ben dus blij met een contractverlenging van twee seizoenen”, zegt de rappe man in een persbericht.