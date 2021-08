Nizzolo na winst in Circuito de Getxo: “Koers was lastig te controleren”

Giacomo Nizzolo kan zijn geluk niet op na de winst in de Circuito de Getxo. De Italiaanse sprinter overleefde de zware finale en won uiteindelijk de sprint heuvelop van een kopgroep van vier. “Ik ben super blij. Vorig jaar werd ik hier tweede en daarom wilde ik heel graag winnen”, reageert hij na afloop via zijn ploeg.

“De wedstrijd was heel lastig te controleren, omdat iedereen wilde aanvallen”, aldus de kopman en Europees kampioen van Qhubeka NextHash. “Ik moest daarom zelf ook in de aanval. Daardoor heb ik veel energie verbruikt, maar in de finale voelde ik mij nog goed. Dat maakt mij heel blij. Ik wil graag de ploeg bedanken en de Baskische fans. Dat zij erbij zijn is altijd speciaal en daar houd ik van.”

Het was voor Nizzolo zijn tweede deelname aan Circuito de Getxo. De Baskische eendagskoers sloot hij vorig jaar af als tweede, toen was Damiano Caruso hem te snel af.