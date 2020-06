Nippo-Delko One Provence haalt 22-jarige Delettre binnen donderdag 18 juni 2020 om 09:50

Alexandre Delettre maakt volgend seizoen zijn profdebuut voor Nippo-Delko One Provence. De 22-jarige Fransman komt over van Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Eerder was hij al stagiair al bij Delko Marseille Provence.

Delettre verdiende zijn stage van eind 2019 doordat hij op amateurniveau de Grand Prix de Cherves en het kampioenschap van de regio Auvergne-Rhône-Alpes wist te winnen. Tijdens zijn kennismaking bij Delko Marseille Provence wist hij onder meer vierde te worden in La Polynormande.

Voor Delettre noemt het worden van prof een droom die uitkomt. “De ploeg is aan het uitbreiden en groeit elk jaar. Dat zorgt ervoor dat je bij het project wil horen en er wil slagen. Wat ik vooral wil, is de ploeg helpen en resultaten boeken”, zegt hij. Ploegmanager Philippe Lannes is blij met de komst van Delettre. “Zijn betrokkenheid past heel goed bij de identiteit van het team. Hij kan heel snel goede resultaten behalen in de Coupe de France.”