Nils Wolfenbuttel van VolkerWessels naar Allinq Cycling Team

Allinq Continental Cyclingteam kan volgend jaar rekenen op de diensten van Nils Wolfenbuttel. De 26-jarige Nederlander kwam de voorbije seizoenen uit voor VolkerWessels. De uit Nigtevecht afkomstige Wolfenbuttel is de eerste aanwinst voor de ploeg van Marc Zonnebeld voor 2023.

Wolfenbuttel wil bij zijn nieuwe ploeg wat vaker voor eigen rekening rijden, laat hij weten aan Cyclingonline. “Ik heb een goede sprint in huis, maar een pelotonsspurt zal ik niet snel winnen. Daarom heb ik de afgelopen jaren vooral de sprint aangetrokken en mijn eigen kansen wat naar de achtergrond geschoven. Bij Allinq wil ik weer wat vaker zelf voor de winst koersen. Ik houd van zware, selectieve wedstrijden, waarin de sterksten overblijven.”

“Verder hoop ik de jonge renners wat bij te kunnen brengen binnen en buiten de koers. Tegenwoordig worden renners heel vroeg prof, dus ik verwacht niet op voorhand dat ik met een sterk seizoen zelf een contract als beroepsrenner kan afdwingen, maar ik zou er ook geen nee tegen zeggen als de kans voorbij komt. Ook daarom is het goed om weer wat vaker zelf een uitslag te rijden. Bij Allinq zullen daar iets vaker kansen voor zijn.”

Zonnebelt is blij met de komst van Wolfenbuttel. “Nils is er door ons bij gevraagd omdat hij altijd van voren koerst. Hij kan als koerskapitein de lijnen uitzetten, maar hij kan ook meer dan dat en zelf koersen winnen. Nils moet een bepalende renner kunnen worden in ons team.”