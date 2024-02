zaterdag 3 februari 2024 om 10:52

Nils Eekhoff stapt ziek uit AlUla Tour, ook gehavende Molano uit koers

Nils Eekhoff gaat de AlUla Tour niet uitrijden. De Nederlander van dsm-firmenich PostNL geeft aan dat hij ziek is geworden, waardoor hij niet meer van start kon gaan in de slotetappe. Ook Juan Sebastián Molano is er niet meer bij.

De 26-jarige Eekhoff reed een sterke AlUla Tour. Hij loodste sprinter Casper van Uden naar een ritzege en enkele ereplaatsen, terwijl hij zelf ook een derde plaats behaalde in de lastige aankomst op de tweede koersdag in Saoedi-Arabië.

Juan Sebastián Molano was vrijdag betrokken bij een valpartij in de finale van de vierde etappe. “Een scan in het ziekenhuis heeft gelukkig geen breuken laten zien”, laat UAE Emirates weten. “Maar hij zal een paar dagen rust nemen om zo te herstellen voor de aankomende wedstrijden.”

De AlUla Tour eindigt zaterdag met een lastige etappe. In de laatste 15 kilometer staat er namelijk een zeer lastige beklimming van 2,8 kilometer aan maar liefst 12,5% gemiddeld op het menu. Hier zal het klassement in een beslissende plooi gelegd worden.