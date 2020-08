Nils Eekhoff na tweede plaats in Dwars door het Hageland: “Met ambitie naar NK”

Nils Eekhoff timmert gestaag verder aan zijn weg naar de top van het wielerpeloton. De 22-jarige Noord-Hollander strandde gisteren in Dwars door Het Hageland op een zucht van zijn eerste zege van het seizoen. “Jammer genoeg was er eentje beter. Niets aan te doen. Volgende week, met het NK, krijg ik opnieuw een kans.”

Mooi, de manier waarop Nils Eekhoff boven op de Citadel van Diest winnaar Jonas Rickaert onmiddellijk voorbij de finish feliciteerde. Het was van harte, ondanks de teleurstelling. “Een tweede plaats is altijd de meest ondankbare plaats, dat klopt. Maar vandaag heb ik er vrede mee”, vertelde Eekhoff ons even later. “De sterkste man in koers heeft gewonnen. Ik moest mijn meerdere erkennen in Jonas Rickaert.”

Eekhoff was door de ploegleiding vooraf als kopman aangeduid voor deze Vlaamse semi-klassieker. “Ik was erop gebrand om hier te winnen. De focus was er ik wist van mezelf dat de conditie goed is. Zeker goed genoeg om mee te kunnen strijden voor de overwinning. En ik ben achteraf gezien ook tevreden met hoe ver ik ben gekomen. Jammer dat ik op het einde net tekort kwam. Jammer genoeg was er eentje beter.”

NK en Plouay

“Maar het is ook fijn om vast te stellen dat het harde werk dat ik tijdens de verplichte break heb verricht, loont. Ach, misschien lukt het me volgende week wel. Dan is er het Nederlands kampioenschap in Wijster. Op dat rondje ligt ook een kasseiklim. Ik moet er in staat zijn een rol van betekenis te spelen. Wie weet geldt ook daar de wet van de sterkste en ben ik dat dan”, glimlacht het talent van Team Sunweb. “Na het NK rijd ik nog Plouay, waarna ik een korte rustpauze neem om te hervatten in de BinckBank Tour.”

Of hij ondertussen al helemaal heeft afgerekend met die diskwalificatie op het WK in Yorkshire, vroegen we Eekhoff nog. “Dat hoofdstuk is afgesloten, ja. Kijk, als ik daar blijf in hangen, dan kom ik niet verder, vrees ik. Ik wil heel graag laten zien dat ik nog veel meer in huis heb en dat ik kan doorgroeien. En met die gedachte heb ik vandaag weer een stapje gezet. We zien wel wat de toekomst brengt.”