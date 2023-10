zaterdag 21 oktober 2023 om 08:17

Niklas Eg (28) moet carrière beëindigen door hartproblemen

Niklas Eg heeft zijn professionele carrière moeten beëindigen vanwege hartproblemen. De problemen kwamen aan het licht toen het hart van Eg ongewone sprongen maakte tijdens het fietsen. “Het is een zeer frustrerende situatie”, vertelt Eg aan Herning Folkeblad.

“Het is ongeveer anderhalve maand geleden dat ik me realiseerde dat ik niet zal terugkeren in het peloton. Helaas heeft het geen zin om de strijd voort te zetten. Ik had gehoopt nog vele jaren te kunnen fietsen, dit is een zeer frustrerende situatie”, aldus de 28-jarige Deen.

Wat er precies aan de hand is met het hart van Eg, is nog niet bekend. Verder onderzoek moet daar uitsluitsel over geven. Eg stond enkele jaren te kennen als een groot talent. Zo werd hij in 2017 nog tweede in het eindklassement van de Vredeskoers, achter wijlen Bjorg Lambrecht. Het bezorgde hem een contract bij het toenmalige Trek-Segafredo, waar hij vier jaar reed. De laatste twee jaar van zijn carrière reed hij bij Uno-X.