Niki Terpstra en Iljo Keisse eerste leiders in Zesdaagse Rotterdam

Een goed begin is het halve werk, moeten Niki Terpstra en Iljo Keisse hebben gedacht. Op dag één van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam dubbelden zij het hele veld en staan daardoor aan de leiding.

Terpstra en Keisse trokken gisteravond meteen de aandacht naar zich toe, niet in de laatste plaats door de gele trui, die voor het eerst haar intrede doet in Rotterdam Ahoy. Dat de volleerde tandem raad weet met druk, blijkt wel uit hun rapportcijfers in de Maasstad: vierde in 2012 en daarna drie eindzeges op rij. Nu vormen ze opnieuw een koppel en, hoewel verwacht werd dat ze een nieuwe overwinning niet in de schoot geworpen zouden krijgen, gaven ze meteen hun visitekaartje af.

In de eerste onderdelen van de openingsdag had het koppel telkens al punten weten te pakken en toonde zich daarmee direct ambitieus, nog voor de lange jacht. Daarin trachtten eerst al Maximilian Beyer en Sebastián Mora een ronde te pakken, even later gevolgd door Moreno De Pauw en Jan-Willem van Schip. Het was echter de demarrage van Terpstra en Keisse, die na ruim een kwartier de verhoudingen op scherp zette.

Ze pakten snel voorsprong en vonden even later de staart van de andere koppels. De scheepstoeter bulderde over de piste en bezegelde hun rondewinst. Het bleek de beslissende zet in de koers, die ze behalve de winst ook de leiding in de stand bezorgde. In de resterende onderdelen kwam hun koppositie niet meer in gevaar, waardoor Terpstra en Keisse zich in de gele trui mochten hullen. En zo pakten ze de draad op waar ze vijf jaar geleden waren gebleven.

Toch kan het koppel zich nog niet rijk rekenen: ze hebben wel een ronde voorsprong, maar qua punten doen Wim Stroetinga en Yoeri Havik en ook Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande het vooralsnog beter.

38e Wooning Zesdaagse

Tussenstand na dag 1

1. / Iljo Keisse-Niki Terpstra – 50 punten

2. / Wim Stroetinga-Yoeri Havik – 70 punten en 1 ronde

3. / Jasper De Buyst-Tosh Van der Sande – 58 punten en 1 ronde

4. / Kenny De Ketele-Robbe Ghys – 50 punten en 1 ronde

5. / Roger Kluge-Theo Reinhardt – 44 punten en 1 ronde

6. / Jan-Willem van Schip-Moreno De Pauw – 32 punten en 1 ronde

7. / Marc Hester-Oliver Wulff Frederiksen – 32 punten en 1 ronde

8. / Jesper Asselman-Etienne van Empel – 26 punten en 1 ronde

9. / Ramon Sinkeldam-Maikel Zijlaard – 20 punten en 1 ronde

10. / Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski – 10 punten en 1 ronde

11. / Maximilian Beyer-Sebastián Mora – 20 punten en 2 ronden

12. / Lindsay De Vylder-Jules Hesters – 20 punten en 3 ronden

13. / Felix English-Marc Potts – 8 punten en 4 ronden