Niki Terpstra combineert Ronde van Vlaanderen en Vuelta: “Met veel kilometers de winter in”

Er wacht een aantal renners komende week een loodzware wedstrijdcombinatie. Een van hen is Niki Terpstra. De kopman van Total Direct Energie rijdt zondag de Ronde van Vlaanderen en start dinsdag in de Vuelta a España. Da’s niet niks, vertelt hij aan WielerFlits.

Het is geen ‘moetje’ voor de ervaren Noord-Hollander. Sterker nog: “Ik wil zo veel mogelijk koerscompetitie opdoen en dan zo de winter ingaan”, verduidelijkt hij. “Ik moet ook zeggen dat ik nog wel zin heb om te koersen en ik vind de Vuelta altijd een mooie ronde. Soms zit ik wel af te zien als een malle, maar het blijft een mooie wedstrijd.” Wat ook meespeelt is het feit dat dit coronaseizoen behoorlijk kort is, zeker na Terpstra’s zware valpartij tijdens een training op 16 juni. De Total Direct Energie-kopman belandde daarna op de intensive care.

“Toen de nieuwe kalender bekend werd, zag ik al snel dat het combineren van de klassiekers met een grote ronde helaas niet mogelijk was”, zegt hij. “Maar toen een paar weken geleden de geruchten de kop opstaken dat het moeilijk werd om Parijs-Roubaix te organiseren, heb ik meteen tegen de ploeg gezegd dat ik dan graag de Vuelta wilde rijden. Toen dat bericht vorige week vrijdag kwam, was het voor mij een teleurstelling dat Roubaix niet doorging. Maar dat heb ik snel omgeschakeld in een mogelijkheid om toch de Vuelta nog te rijden.”

Zijn team moest onder meer toestemming vragen bij de UCI om hem de combinatie te laten doen. Maar er komt meer bij kijken. “Sowieso de reis. Dat wordt nog wat!”, lacht hij. “Na de Ronde van Vlaanderen vertrek ik ’s avonds naar Parijs. Dan vlieg ik maandagochtend van het vliegveld Charles de Gaulle naar Spanje. De medische keuringen – coronatest, bloedtest – voor de Vuelta zijn dit weekend. Die heb ik in België moeten doen, met toestemming van de organisatie van de Ronde van Spanje uiteraard. Dat is allemaal goed gegaan, gelukkig.”

Een hele onderneming, want ga er maar aanstaan: een van de zwaarste monumenten van de kalender rijden, er vermoeide benen aan overhouden en dan nog geen 48 uur later starten in een loodzware Vuelta a España voor achttien dagen. “Dat gaat inderdaad behoorlijk zwaar uitvallen. Maar het enkele doel in de Vuelta is om sterker te worden. Het gaat zwaar zijn, zeker met deze snelle transfer daar nog bovenop. Je hoeft me niet op te schrijven voor de vroege vlucht dinsdag, want dan zal ik waarschijnlijk nog niet de beste benen hebben.”

Total Direct Energie gaat in Spanje vrijbuitend opzoek naar ritwinst. “Met Lorrenzo Manzin hebben we nu ook een sprinter mee. Ik vind dat hij het hartstikke goed doet de laatste maanden. Voor hem zullen we wat werk gaan verrichten en ik zal in de aanval trekken wanneer het kan. Ik moet komende week eventjes doorbijten en dan kijken of er een paar mooie dagen in zitten. We hebben nog een aantal aanvallende jongens in de ploeg, net als een paar puncheurs. Het zou daarom leuk zijn als we een mooie uitslag kunnen rijden.”

Een extra dimensie, wellicht. De coronacijfers in Spanje liegen er niet om. Vanuit Nederland staat het land op oranje, waardoor renners bij terugkomst tien dagen thuis in quarantaine moeten. Of het peloton de eindstreep in Madrid haalt, is de vraag. “Ik houd zeker rekening met dat scenario. Dit jaar is er van alles mogelijk. Al ga ik gewoon van het positieve uit en als het niet gaat, dan gaat het niet. Laten we eerst maar eens van start gaan en het dan van dag tot dag bekijken. Ik hoop alleen dat het allemaal onder goede omstandigheden verloopt.”

Ronde van Vlaanderen

We zouden het bijna vergeten, maar Terpstra rijdt zondag eerst nog de Ronde van Vlaanderen. De koers die hij in 2018 op zijn naam schreef na een indrukwekkend nummer. “Ik zit nog wel een beetje met vraagtekens”, bekent de Nederlander. “Kijk, ik weet wel dat ik waarschijnlijk niet voor de winst zal rijden. Ik ga gewoon mijn best doen om een zo goed mogelijk resultaat te halen. Maar ik heb eigenlijk geen idee wat dat gaat zijn. Het is een koers die me ligt. De topconditie heb ik nog niet te pakken, maar ik voel me op zich goed.”

Terpstra verlengde onlangs zijn aflopende verbintenis bij de Franse ploeg met één jaar. Een mooie opsteker na zijn zware crash van medio juni, die een forse stempel op zijn seizoen heeft gedrukt. “De laatste weken gaat het beter. Ik heb in ieder geval wel zin in de Ronde van Vlaanderen en hoop dat ik een goede dag heb. Ik ben zelf ook benieuwd hoe het gaat. Of ik een outsider ben? Die rollen mag jij bestempelen, dat is jouw werk”, lacht hij ontspannen. “Maar het is niet realistisch om te zeggen dat ik voor de podiumplekken rijd.”

Grote vraag die overblijft: wie wint De Ronde dan wel? “De gehele top-10 van Gent-Wevelgem is mijn favoriet, samen met Julian Alaphilippe”, antwoordt hij op z’n Terpstra’s. “Ik vind het echt moeilijk om er eentje specifiek aan te wijzen. Natuurlijk, Wout van Aert rijdt super. Mathieu (van der Poel, red.) rijdt super. Mads Pedersen is goed. Half Deceuninck-Quick-Step is natuurlijk altijd kanshebber. Zeker met de wereldkampioen erbij. Dat geeft Alaphilippe kansen, maar de renners om hem heen misschien nog wel meer”, denkt hij.

“Het is namelijk weer een extra pion in het schaakspel voor ze”, kijkt hij met argusogen naar zijn oude ploeg. “Dan heb je ook nog Søren Kragh Andersen, die rijdt natuurlijk ook super dit jaar. Die kan dit ook goed aan. Maar zo zijn er nog wel meer jongens. Waarschijnlijk sla ik vast nog iemand over die ik eventjes vergeet… Alberto Bettiol natuurlijk, die was ook heel sterk in Gent-Wevelgem. De Ronde van Vlaanderen is een koers die zo zwaar is, dat vaak de sterkste wel een kans krijgt om te winnen. En daarvoor heb ik dus elf favorieten” dolt hij.