Nieuwe zege voor Blanka Kata Vas in Gullegem

Blanka Kata Vas heeft haar tweede opeenvolgende zege geboekt. De talentvolle veldrijdster uit Hongarije bleek drie dagen na haar zege in Bredene ook de beste te zijn in Gullegem. Inge van der Heijden en Sanne Cant mochten met Vas mee het podium op als nummers twee en drie.



Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema, Lucinda Brand en Yara Kastelijn stonden zaterdag allemaal niet aan de start van de Cyclocross Gullegem. Drie dagen na de door Vas gewonnen Cyclocross Bredene, waar de Nederlandse toppers ook niet aanwezig waren, was het opnieuw letten op namen als Vas, Cant, Van der Heijden, Anna Kay, Clara Honsinger, Rebecca Fahringer en Aniek van Alphen.

In de openingsfase schoten er direct enkele rensters vandoor: Marion Norbert Riberolle was het die de kopstart nam en Vas, Van der Heijden, Kay en Cant in haar kielzog meekreeg. De Franse kampioene kon maar even genieten van haar leidende positie, want na een klein slippertje bij Vas wist de Hongaarse kampioene snel weer erop en erover te komen.

Riberolle zakte vervolgens steeds verder weg, terwijl Cant weer, net als in Bredene, de voornaamste achtervolger op Vas werd. De Belgische kampioene kon nooit echt weerstand bieden. Het gat werd namelijk steeds groter. Vanuit de achtergrond wist Van der Heijden dan ook snel weer de aansluiting bij Cant te vinden.

In het restant van de cross zou er geen duel meer om de zege plaatsvinden, die was namelijk voor de 19-jarige Vas. Spannender was de strijd voor plek twee. In de laatste ronde wist Van der Heijden definitief dit duel in haar voordeel te beslissen door de sprint van Cant te winnen.

Cyclocross Gullegem

1. Blanka Kata Vas in 45m47s

2. Inge van der Heijden op 30s

3. Sanne Cant in z.t.

4. Anna Kay op 1m15s

5. Marion Norbert Riberolle op 1m28s

6. Aniek van Alphen op 2m05s

7. Karen Verhestraeten op 2m29s

8. Rebecca Fahringer op 2m55s

9. Susanne Meistrok op 3m03s

10. Joyce Vanderbeken 3m12s