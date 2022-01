Nieuwe Gezichten Quiz: Doe mee en maak kans op het boek ‘Het duel’

Het nieuwe jaar is bijna een maand onderweg en inmiddels hebben bijna alle ploegen hun selecties en tenues gepresenteerd. Ben jij helemaal klaar voor het wegseizoen 2022 en herken jij de tien renners in hun nieuwe outfit? Dat gaan we testen in de Nieuwe Gezichten Quiz.

Vanaf dit jaar is er ook een timer ingesteld bij de WielerFlits Quiz. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk maandag 24 januari om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we 3x het boek Het duel – De titanenstrijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert t.w.v. 20 euro

3. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.

Vul hieronder de Nieuwe Gezichten Quiz in!



Nieuwe gezichten Quiz 2022 Wie is dit nieuwe gezicht van BORA-hansgrohe? Wie is dit nieuwe gezicht van Team DSM? Wie is dit nieuwe gezicht van Jumbo-Visma? Wie is dit nieuwe gezicht van Quick-Step-Alpha Vinyl? Wie is dit nieuwe gezicht van BikeExchange-Jayco? Wie is dit nieuwe gezicht van Lotto Soudal? Wie is dit nieuwe gezicht van Intermarché-Wanty-Gobert? Wie is dit nieuwe gezicht van AG2R Citroën? Wie is dit nieuwe gezicht van Movistar? Wie is dit nieuwe gezicht van INEOS Grenadiers? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.