donderdag 19 oktober 2023 om 09:37

Nieuwe details komen naar boven tijdens zitting over zaak Pieter Weening

Pieter Weening werd vorig jaar wegens het bedreigen van zijn ex-vriendin en mishandelen van haar broer veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. De zaak is echter nog niet afgerond, want deze week vond er een zitting plaats en kwamen er nieuwe details over het incident naar buiten, opgetekend door Leeuwarder Courant.

Het geweldsincident vond plaats op Eerste Kerstdag 2021. Weening had die dag zijn inmiddels ex-schoonfamilie thuis in Kootstertille op bezoek. Met zijn toenmalige partner, twee kinderen, schoonouders en zwager zat hij aan het kerstdiner. Na het diner kwam de opvoeding ter sprake. Weening had het zoontje dat zijn partner met haar vorige man kreeg, aangepakt. De gemoederen liepen hoog op en uiteindelijk escaleerde de situatie.

De toenmalige zwager van Weening haalde uit naar de oud-renner. Door de vuistslag brak Weening beide kaken. Weening rende vervolgens zijn zwager over stoelen en banken achterna en dreigde ondertussen iedereen “lek” te steken. Hij belde zijn zus en 112. Gearriveerde agenten sommeerde hij hun wapen af te geven. ,,Jou my jim pistoal mar. Dan sjit ik se dea (Geef me jullie pistool maar, dan schiet ik ze dood, red.)’’, sprak Weening in het Fries tot de dienders.

“Ik voelde me extreem bedreigd in mijn eigen huis”

Volgens agenten was er met Weening toen geen gesprek mogelijk. Ze moesten hem tegenhouden om te voorkomen dat hij zich op zijn schoonfamilie zou storten. Zijn zus, die inmiddels ter plaatse was gekomen, en zwager namen Weening vervolgens mee naar het ziekenhuis. Zijn ex-partner zou ondertussen wat persoonlijke spullen meenemen uit het huis van Weening en met haar familie vertrekken.

Toen Weening anderhalf uur later terugkeerde, zag hij een busje met aanhanger staan. Hij rende vervolgens woedend naar boven, naar eigen zeggen om zijn zoontje dat huilde te gaan troosten. Zijn toenmalige vriendin stond daar ook en zijn zwager kwam hem achterna. Weening was ‘gewapend’ met een fles. “Ik heb mezelf tegen meer letsel verdedigd”, is zijn uitleg. “Ik voelde me extreem bedreigd in mijn eigen huis.”

Weening reageert verbaasd op het artikel in de Leeuwarder Courant. “De tijdslijnen kloppen niet, terwijl er veel onjuistheden in het verhaal staan”, geeft Weening tegen WielerFlits aan. “Ik begrijp niet hoe de Leeuwarder Courant dit verhaal zo kan optekenen. Dit is uit de lucht gegrepen journalistiek.”