Nieuwe datum voor NK Mountainbike

Het NK Mountainbike 2021 is verplaatst naar 11 en 12 september. Dat heeft de organisatie in samenspraak met de KNWU besloten. Watersley Sports & Talentpark in Sittard vormt dan opnieuw het decor van de nationale titelstrijd.

In eerste instantie zou het evenement plaatsvinden op 5 en 6 juni, zodat de Nederlandse olympische atleten ook mee konden doen aan het kampioenschap. De aanhoudende coronamaatregelen maakten het NK op het geplande tijdstip echter onmogelijk. De KNWU is daarom samen met de organisatie op zoek gegaan naar een nieuwe datum.

Deze is gevonden in het weekeinde van 11 en 12 september. “Wij zijn blij om, net als vorig jaar, een topafsluiting van het mountainbikeseizoen te kunnen bieden aan al die gemotiveerde en talentvolle mountainbikers. Het belooft een mooi weekend te worden voor alle categorieën. Wij staan te popelen om iedereen te zien strijden op het vernieuwde parcours”, aldus de organisatie.

Technisch parcours

De verplaatsing van het NK biedt mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van het parcours. Het NK-parcours, ontwikkeld door voormalig olympisch MTB-kampioen Bart Brentjens, heeft de afgelopen maanden al een enorme upgrade gekregen. De mountainbikers krijgen in september een technisch parcours van 4,1 kilometer voorgeschoteld.

Vorig jaar gingen de nationale titels naar Milan Vader en Anne Terpstra.