Nieuwe beklimming in finale Luik-Bastenaken-Luik

De renners krijgen in de eerstvolgende editie van Luik-Bastenaken-Luik een nieuwe beklimming voorgeschoteld. Het gaat om de Côte de Desnié, een beklimming van ruim vier kilometer aan ongeveer 6%.

De top van de Côte de Desnié ligt op iets minder dan vijftig kilometer van de streep, zo’n tien kilometer voor de voet van de iconische Col de la Redoute. De Côte de Desnié is eigenlijk de vervanger van de Col du Maquisard. Deze klim verdwijnt uit het parcours.

De renners vertrekken op zondag 25 april vanuit Luik voor een tocht van 259,5 kilometer. Onderweg liggen er elf beklimmingen, met bekende scherprechters als de Côte de Wanne, de Côte de Stockeu, de Col du Rosier, La Redoute en de beslissende Côte de la Roche-aux-Faucons.

Met Bingoal-Wallonie Bruxelles, Gazprom-RusVelo, Sport Vlaanderen-Baloise en Total Direct Energie krijgen vier ploegen een wildcard voor de editie van 2021. Eerder werden al de wildcards uitgedeeld voor de Waalse Pijl. Primož Roglič won vorig jaar ‘La Doyenne’, na een veelbesproken sprint in de straten van Luik.

Vrouwenwedstrijd

De vrouwen moeten op zondag 25 april een wedstrijd van 141 kilometer afwerken, met onderweg zeven beklimmingen. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar. Ook de vrouwen krijgen onderweg te maken met de steile stroken van de Côte de Wanne, de Côte de Desnié, La Redoute en de Côte de la Roche-aux-Faucons.

De start is in Bastenaken, de finish in Luik. De organisatie kan, net als in de Waalse Pijl, rekenen op 23 ploegen. De grote WWT-teams zullen deelnemen aan de Waalse klassieker.

Parcours mannenwedstrijd Parcours vrouwenwedstrijd