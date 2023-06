Nieuwe beelden: opvallende valpartij van Peter Sagan nu duidelijker te zien

Peter Sagan wist zondag niet zijn negende titel te behalen op het Slowaaks kampioenschap. De renner van TotalEnergies kwam in volle sprint ten val en schoot, na winnaar Matúš Štoček, als tweede over de streep. Kort na de finish ging daar al een video van rond op sociale media, maar nu zijn er duidelijkere beelden van het voorval.

Op de beelden is van voren en in slow motion te zien hoe Sagan in de laatste meters onderuit schuift. Daarbij nam hij meerdere renners mee, waaronder Pavel Bittner. De drievoudig wereldkampioen ging vervolgens boos verhaal halen bij de jonge Tsjech, zoals gisteren al te zien was.

Waarom Sagan tegen een Tsjech sprintte op het Slowaaks kampioenschap? De nationale kampioenschappen van Tsjechië en Slowakije worden samen afgewerkt. Matthias Vacek (Trek-Segafredo) won, zoals ook te zien is op de beelden, de pelotonsprint en kroonde zich dus tot Tsjechisch kampioen.

Hey @benjinaesen Here is better view of that crash. Many people in Slovakia call it simply as a racing incident. Matúš Štoček went to the middle, because after the finish line there were people on the road, Sagan went with him and Bittner stayed in his line and they collided. pic.twitter.com/I9J2fy5uhg

— Lukáš (@lucasaganronald) June 25, 2023