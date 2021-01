Nieuw in 2021: Ride Magazine, powered by WielerFlits

In 2021 voegen we een nieuw hoofdstuk toe aan het WielerFlits-avontuur. Op 18 maart verschijnt de eerste editie van ons eigen magazine, dat de naam Ride krijgt. In deze proloog nemen we jullie graag mee in onze voorbereidingen en geven we antwoord op de vraag waarom we dit gaan doen.

Met WielerFlits proberen we al 12,5 jaar om jullie zo goed mogelijk te informeren over wat er op dit moment speelt in de wielerwereld. Die focus op de actualiteit wordt door jullie gewaardeerd. Onze artikelen worden door steeds meer wielerliefhebbers gelezen.

Met Ride willen we nog een stapje verder gaan. Over de wielersport zijn immers veel meer mooie verhalen te vertellen, dan artikelen over wedstrijden die in de nabije toekomst op het programma staan. Denk bijvoorbeeld aan reportages, uitgebreide interviews, achtergrondverhalen of een blik achter de schermen met personen uit het peloton. Zowel de hoofdrolspelers als de unsung heroes.

De afgelopen jaren hebben we geleerd dat een snel medium als een site of een app soms een minder geschikt platform is voor dergelijke artikelen. Verhalen die te mooi zijn om te laten liggen. Met Ride willen we daarom wielerfans iets extra’s bieden en een podium geven aan verhalen die we anders niet geschreven zouden hebben.

De verhalen in Ride zullen vooral gemaakt worden door de namen die ook nu al boven onze artikelen staan: Maxim, Youri, Nick, Koen, Niels, Julian, Tim & Tim, Nico en Raymond. Maar om eerlijk te zijn, een papieren magazine maken is nieuw voor ons. Om van Ride een blad te maken wat jullie graag lezen, krijgen we hulp van een routinier die ervaring heeft met het maken van boeiende wielermagazines. Rodrick de Munnik was 13 jaar hoofdredacteur van o.a. Fiets en ProCycling. Maar bovenal is hij een echt wielerdier, die net als jij en ik geniet van mooie verhalen over de sport waar we ons hart aan verloren hebben.

Heeft de komst van Ride ook invloed op de artikelen die op WielerFlits verschijnen? Het antwoord daarop is nee. We blijven artikelen publiceren in dezelfde mate en frequentie zoals we dat nu doen. Ride is voor ons vooral een manier om extra verhalen te kunnen maken. We beginnen met een papieren versie, maar willen het ook digitaal gaan aanbieden. Zodat iedereen voor zichzelf kan uitmaken op welke manier hij deze verhalen wil lezen.

Ride wordt niet alleen een blad voor jullie, maar ook met jullie. We zijn al druk bezig met de eerste verhalen, maar zijn ook benieuwd naar jullie ideeën. Dus deel met ons wat jij graag in Ride zou willen lezen. Dan kijken wij of we dat kunnen realiseren.

Onze eerste editie wordt een seizoensgids, die 18 maart online en bij diverse verkooppunten in Nederland verkrijgbaar zal zijn. Tot het zover is, lees je hier en op ridemagazine.nl de laatste updates. Wil je niets missen van de laatste ontwikkelingen rond Ride? Schrijf je dan in voor de Ride-nieuwsbrief.

Heb je vragen? Stel ze in de comments!